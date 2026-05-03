Match details Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights T20 National T20 Cup 03.05.2026

T20Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
BOO

166

MIS
MIS

162

Match Info

Match:T20 National Cup 2026
Date:Saturday, May 02, 2026 - Thursday, May 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 03, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar, Afghanistan
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Boost Defenders Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Mis-E-Ainak Knights Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumKandahar International Cricket Stadium
CityKandahar
Capacity14000
Ends
Hosts to