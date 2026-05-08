Match details Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers T20 National T20 Cup 08.05.2026

T20Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
BOO

197

SPE
SPE

196

Match Info

Match:T20 National Cup 2026
Date:Saturday, May 02, 2026 - Thursday, May 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, May 08, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar, Afghanistan
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Boost Defenders Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Speen Ghar Tigers Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumKandahar International Cricket Stadium
CityKandahar
Capacity14000
Ends
Hosts to