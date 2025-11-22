H2h Adelaide Strikers vs Perth Scorchers T20 T20 Spring Challenge, Women 13.10.2026

T20

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PES
PES
Adelaide Strikers vs Perth Scorchers

T20, Big Bash League, Women

PESPerth Scorchers

159

ADSAdelaide Strikers

158

T20, Big Bash League, Women

ADSAdelaide Strikers

(11 ov.) 60/4

PESPerth Scorchers