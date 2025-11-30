H2h Brisbane Heat vs Adelaide Strikers T20 T20 Spring Challenge, Women 18.10.2026

T20

BRH
BRH
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Brisbane Heat vs Adelaide Strikers

T20, Big Bash League, Women

BRHBrisbane Heat

149

ADSAdelaide Strikers

151

T20, Big Bash League, Women

ADSAdelaide Strikers

170

BRHBrisbane Heat

169