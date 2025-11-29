H2h Melbourne Renegades vs Melbourne Stars T20 T20 Spring Challenge, Women 14.10.2026

T20

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Melbourne Renegades vs Melbourne Stars

T20, Big Bash League, Women

MERMelbourne Renegades

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MESMelbourne Stars

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T20, Big Bash League, Women

MESMelbourne Stars

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MERMelbourne Renegades

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