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T20 Spring Challenge, Women
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Sydney Thunder vs Melbourne Renegades
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H2h
H2h Sydney Thunder vs Melbourne Renegades T20 T20 Spring Challenge, Women 16.10.2026
Oct 16, 2026
T20
SYT
11:00 AM
MER
Upcoming
Match Details
H2H
Sydney Thunder vs Melbourne Renegades
Nov 22, 2025
T20, Big Bash League, Women
Sydney Thunder
(15 ov.) 62/8
Melbourne Renegades
Nov 11, 2025
T20, Big Bash League, Women
Melbourne Renegades
151
Sydney Thunder
148