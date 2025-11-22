H2h Sydney Thunder vs Melbourne Renegades T20 T20 Spring Challenge, Women 16.10.2026

T20

SYT
SYT
MER
MER
Sydney Thunder vs Melbourne Renegades

T20, Big Bash League, Women

SYTSydney Thunder

(15 ov.) 62/8

MERMelbourne Renegades

T20, Big Bash League, Women

MERMelbourne Renegades

151

SYTSydney Thunder

148