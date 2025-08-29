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Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks
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H2h
H2h Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 16.08.2026
Aug 16, 2026
T20
GOR
02:00 PM
MEE
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks
Aug 29, 2025
T20, T20 Uttar Pradesh League
Gorakhpur Lions
Meerut Mavericks
Aug 21, 2025
T20, T20 Uttar Pradesh League
Meerut Mavericks
Gorakhpur Lions