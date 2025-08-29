H2h Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 16.08.2026

T20

GOR
GOR
MEE
MEE
Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

GORGorakhpur Lions

MEEMeerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

MEEMeerut Mavericks

GORGorakhpur Lions