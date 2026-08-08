Squads Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 16.08.2026

T20

GOR
GOR
MEE
MEE

Playing

GOR
GOR
MEE
MEE
First TeamSecond Team
Ahmed Uvaish

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Joshi Divyansh

all rounder

Kumar Sunil

no information yet

Kumar Vijay

no information yet

Rajpal Rohit

all rounder

Sharma Rituraj

all rounder

Rai Rishav

batsman

Twari Abhinav

all rounder

Rehman Abdul

no information yet

Sethi Harshit

all rounder

Yadav Kunal

all rounder

Yadav Yuvraj

no information yet

Singh Yashovardhan

no information yet

Bench

GOR
GOR
MEE
MEE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet