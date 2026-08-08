Squads Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 16.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bansal Rishabh
bowler
Ahmed Uvaish
wicket keeper
Chaturvedi Divyansh
bowler
Alam Jamshed
bowler
Chaudhary Karan
batsman
Chaturvedi Rajeev
batsman
Doyla Yogendra
bowler
Chaudhary Vaibhav
bowler
Gupta Puneet
bowler
Chikara Swastik
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Jain Parth
bowler
Kartikeya Kumar
batsman
Joshi Divyansh
all rounder
Kumar Sunil
no information yet
Kaushik Madhav
batsman
Kumar Vijay
no information yet
Rajpal Rohit
all rounder
Kumar Vivek
batsman
Sain Akshay
batsman
Pandey Anshuman
bowler
Sharma Rituraj
all rounder
Rai Rishav
batsman
Singh Rinku
batsman
Rathi Ankit
bowler
Twari Abhinav
all rounder
Rehman Abdul
no information yet
Tyagi Kartik
bowler
Sethi Harshit
all rounder
Yadav Kunal
all rounder
Sharma Shivam
bowler
Yadav Yuvraj
no information yet
Singh Yashovardhan
no information yet
Yadav Siddharth Sarvan
batsman
Yadav Vijay
batsman
Match has not started yet