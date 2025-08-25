H2h Meerut Mavericks vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 22.08.2026

T20

MEE
MEE
KAN
KAN
Meerut Mavericks vs Kanpur Superstar

T20, T20 Uttar Pradesh League

KANKanpur Superstar

MEEMeerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

MEEMeerut Mavericks

KANKanpur Superstar