Match details Meerut Mavericks vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 22.08.2026
Match Info
|Match:
|T20 Uttar Pradesh League 2026
|Date:
|Friday, August 14, 2026 - Sunday, September 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, August 22, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Meerut Mavericks Squad
|Players
|Ahmed Uvaish, Alam Jamshed, Chaturvedi Rajeev, Chaudhary Vaibhav, Chikara Swastik, Doyla Yogendra, Jain Parth, Joshi Divyansh, Kaushik Madhav, Rajpal Rohit, Sain Akshay, Sharma Rituraj, Singh Rinku, Twari Abhinav, Tyagi Kartik, Yadav Kunal, Yadav Yuvraj
|Bench
|no information yet
Kanpur Superstar Squad
|Players
|Chaudhary Prashant, Khan Aquib, Khanna Shubh, Pandey Abhishek, Rajpal Rahul, Rizvi Sameer, Saini Pranjal, Sharma Kushagra, Singh Adarsh, Yadav Ansh
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet