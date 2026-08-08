Squads Meerut Mavericks vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 22.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Uvaish
wicket keeper
Chaudhary Prashant
bowler
Alam Jamshed
bowler
Khan Aquib
bowler
Chaturvedi Rajeev
batsman
Khanna Shubh
wicket keeper
Chaudhary Vaibhav
bowler
Pandey Abhishek
bowler
Chikara Swastik
batsman
Rajpal Rahul
batsman
Doyla Yogendra
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Jain Parth
bowler
Saini Pranjal
wicket keeper
Joshi Divyansh
all rounder
Sharma Kushagra
bowler
Kaushik Madhav
batsman
Singh Adarsh
no information yet
Rajpal Rohit
all rounder
Yadav Ansh
no information yet
Sain Akshay
batsman
Sharma Rituraj
all rounder
Singh Rinku
batsman
Twari Abhinav
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Yadav Kunal
all rounder
Yadav Yuvraj
no information yet
Match has not started yet