Squads Meerut Mavericks vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 22.08.2026

T20

MEE
MEE
KAN
KAN

Playing

MEE
MEE
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Ahmed Uvaish

wicket keeper

Khanna Shubh

wicket keeper

Saini Pranjal

wicket keeper

Joshi Divyansh

all rounder

Singh Adarsh

no information yet

Rajpal Rohit

all rounder

Yadav Ansh

no information yet

Sharma Rituraj

all rounder

Twari Abhinav

all rounder

Yadav Kunal

all rounder

Yadav Yuvraj

no information yet

Bench

MEE
MEE
KAN
KAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet