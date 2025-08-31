H2h Noida Super Kings vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 30.08.2026

T20

NOI
NOI
MEE
MEE
Noida Super Kings vs Meerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

MEEMeerut Mavericks

NOINoida Super Kings

T20, T20 Uttar Pradesh League

MEEMeerut Mavericks

NOINoida Super Kings