Squads Noida Super Kings vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 30.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Mirza Danish
batsman
Ahmed Uvaish
wicket keeper
Bharadwaj Arjun
bowler
Alam Jamshed
bowler
Dwivedi Rohit
bowler
Chaturvedi Rajeev
batsman
Javed Muhammad
no information yet
Chaudhary Vaibhav
bowler
Kishan j
all rounder
Chikara Swastik
batsman
Pawadia Tarun
batsman
Doyla Yogendra
bowler
Prashar Chaitanya
no information yet
Jain Parth
bowler
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Joshi Divyansh
all rounder
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Kaushik Madhav
batsman
Rana Nitish
batsman
Rajpal Rohit
all rounder
Shuaib Mohd
no information yet
Sain Akshay
batsman
Solanki Manish
batsman
Sharma Rituraj
all rounder
Tyagi Kunal
bowler
Singh Rinku
batsman
Match has not started yet