Squads Noida Super Kings vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 30.08.2026

T20

NOI
NOI
MEE
MEE

Playing

NOI
NOI
MEE
MEE
First TeamSecond Team
Ahmed Uvaish

wicket keeper

Javed Muhammad

no information yet

Kishan j

all rounder

Prashar Chaitanya

no information yet

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Joshi Divyansh

all rounder

Rajpal Rohit

all rounder

Shuaib Mohd

no information yet

Sharma Rituraj

all rounder

Bench

NOI
NOI
MEE
MEE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet