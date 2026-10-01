H2h Dehradun Warriors vs Haridwar Elmas T20 T20 Uttarakhand Premier League 01.10.2026

T20

DEH
DEH
HAR
HAR
Dehradun Warriors vs Haridwar Elmas

T20, T20 Uttarakhand Premier League

HARHaridwar Elmas

84

DEHDehradun Warriors

108

T20, T20 Uttarakhand Premier League

HARHaridwar Elmas

DEHDehradun Warriors