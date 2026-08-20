H2h Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings T20 Tamil Nadu Premier League 28.08.2026

T20

MAP
MAP
LKK
LKK
Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings

T20, Tamil Nadu Premier League

MAPMadurai Panthers

240

LKKLyca Kovai Kings

239

T20, Tamil Nadu Premier League

LKKLyca Kovai Kings

169

MAPMadurai Panthers

171