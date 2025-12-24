H2h Dubai Capitals vs Sharjah Warriors T20i International League T20 08.12.2026

T20i

DUB
DUB
SHA
SHA
Dubai Capitals vs Sharjah Warriors

T20i, International League T20

DUBDubai Capitals

138

SHASharjah Warriors

134

T20i, International League T20

SHASharjah Warriors

117

DUBDubai Capitals

180