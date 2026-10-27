Squads Dubai Capitals vs Sharjah Warriors T20i International League T20 08.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albert Toby Edward
batsman
Ahmed Raees
all rounder
Atal Sediqullah
batsman
Ahmed Taskin
bowler
Bidaisee Navin
batsman
Akram Wasim
all rounder
Chenthamara Anudeep
bowler
Aslam Mohommed
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Burl Ryan
all rounder
Currie Scott
bowler
Charles Johnson
batsman
Farooq Muhammad
no information yet
D'souza Ethan
batsman
Jahangir Shayan
wicket keeper
David Tim
batsman
Khan Farhan
all rounder
Karthik Dinesh
wicket keeper
Mallikarjuna Ritesh
no information yet
Khan Muhammad Saghir
all rounder
Mills Tymal
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Nabi Mohammad
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Naib Gulbadin
all rounder
Netravalkar Saurabh
bowler
Najeeb Usman
batsman
Ngarava Richard
bowler
Neesham James
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Salamkheil Waqar
no information yet
Raza Sikandar
all rounder
Ugarkar Rushil
all rounder
Rew James
wicket keeper
Wakhare Akshay
bowler
Salman Khan Abdul
no information yet
Match has not started yet