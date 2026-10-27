Squads Dubai Capitals vs Sharjah Warriors T20i International League T20 08.12.2026

T20i

DUB
DUB
SHA
SHA

Playing

DUB
DUB
SHA
SHA
First TeamSecond Team
Ahmed Raees

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Burl Ryan

all rounder

Farooq Muhammad

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

David Tim

batsman

Khan Farhan

all rounder

Karthik Dinesh

wicket keeper

Mallikarjuna Ritesh

no information yet

Nabi Mohammad

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Naib Gulbadin

all rounder

Neesham James

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Rew James

wicket keeper

Salman Khan Abdul

no information yet

Bench

DUB
DUB
SHA
SHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet