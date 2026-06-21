Match details Nigeria vs Hong Kong, China T20i T20 Namibia Tri-Series 21.06.2026
Match Info
|Match:
|Namibia T20 Tri-Series 2026
|Date:
|Thursday, June 18, 2026 - Tuesday, June 23, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, June 21, 2026 12:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Nigeria Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Hong Kong, China Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet