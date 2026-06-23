T20 Namibia Tri-Series Cricket Matches Results 2026
Full Schedule ResultNamibia vs Nigeria ResultNigeria vs Hong Kong, China
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
ResultNamibia vs Hong Kong, China
Nigeria vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
ResultNigeria vs Hong Kong, China
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
ResultNamibia vs Nigeria
Nigeria vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
ResultNamibia vs Hong Kong, China
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
ResultNigeria vs Hong Kong, China
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
Nigeria vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series