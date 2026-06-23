Match details Nigeria vs Hong Kong, China T20i T20 Namibia Tri-Series 23.06.2026

T20i

NIG
NIG
HKG
HKG

Match Info

Match:Namibia T20 Tri-Series 2026
Date:Thursday, June 18, 2026 - Tuesday, June 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, June 23, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Nigeria Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Hong Kong, China Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet