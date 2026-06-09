Squads Mongolia vs Myanmar T20i T20 ACC Premier Cup, Women 09.06.2026

T20i

MON
MON

80

MYA
MYA

182

Playing

MON
MON
MYA
MYA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MON
MON
MYA
MYA
First TeamSecond Team
Amarjargal Oyunsuvd

no information yet

Batnasan Myagmarzaya

no information yet

Bayarjavkhlan Uugansuvd

no information yet

Erdenebaatar Odzaya

no information yet

Erdenebat Nomin-Erdene

no information yet

Gansukh Anujin

all rounder

Tugsjargal Javzandulam

no information yet

Unenchtseceg Battur

no information yet