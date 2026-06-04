H2h Oman vs United Arab Emirates T20i T20 ACC Premier Cup, Women 04.06.2026

T20i

OMA
OMA

64

UAE
UAE

66

Oman vs United Arab Emirates

T20i, T20 Gulf Championship, Women

UAEUnited Arab Emirates

85

OMAOman

84

T20i, T20 Gulf Championship, Women

UAEUnited Arab Emirates

65

OMAOman

63