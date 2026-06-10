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T20 ACC Premier Cup, Women
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United Arab Emirates vs Malaysia
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H2h
H2h United Arab Emirates vs Malaysia T20i T20 ACC Premier Cup, Women 10.06.2026
Jun 10, 2026
T20i
06:00
AM
UAE
138
MAL
86
Results
Match Details
H2H
United Arab Emirates vs Malaysia
May 09, 2025
T20i, ICC T20 World Cup, Asia Qualifier, Women
United Arab Emirates
33
Malaysia
30