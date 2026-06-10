Match details United Arab Emirates vs Malaysia T20i T20 ACC Premier Cup, Women 10.06.2026

T20i

UAE
UAE

138

MAL
MAL

86

Match Info

Match:T20 ACC Premier Cup, Women 2026
Date:Wednesday, June 03, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, June 10, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

United Arab Emirates Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Malaysia Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet