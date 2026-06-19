T20 Continental Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 19, 2026
06:00 AM
Romania vs Belgium
T20 Continental Cup
No info
Jun 19, 2026
10:00 AM
Romania vs Switzerland
T20 Continental Cup
No info
Jun 19, 2026
02:00 PM
Hungary vs Switzerland
T20 Continental Cup
No info
Jun 20, 2026
06:00 AM
Romania vs Hungary
T20 Continental Cup
No info
Jun 20, 2026
10:00 AM
Belgium vs Hungary
T20 Continental Cup
No info
Jun 20, 2026
02:00 PM
Belgium vs Switzerland
T20 Continental Cup
No info
Jun 21, 2026
06:00 AM
Belgium vs Hungary
T20 Continental Cup
No info
Jun 21, 2026
10:00 AM
Switzerland vs Romania
T20 Continental Cup
No info