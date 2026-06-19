T20 Continental Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 19, 2026

06:00 AM

Romania vs Belgium

T20 Continental Cup

No info

Jun 19, 2026

10:00 AM

Romania vs Switzerland

T20 Continental Cup

No info

Jun 19, 2026

02:00 PM

Hungary vs Switzerland

T20 Continental Cup

No info

Jun 20, 2026

06:00 AM

Romania vs Hungary

T20 Continental Cup

No info

Jun 20, 2026

10:00 AM

Belgium vs Hungary

T20 Continental Cup

No info

Jun 20, 2026

02:00 PM

Belgium vs Switzerland

T20 Continental Cup

No info

Jun 21, 2026

06:00 AM

Belgium vs Hungary

T20 Continental Cup

No info

Jun 21, 2026

10:00 AM

Switzerland vs Romania

T20 Continental Cup

No info

T20 Continental Cup Team List

view all
image

Belgium

image

Hungary

image

Romania

image

Switzerland