H2h Guyana Amazon Warriors vs San Francisco Unicorns T20i T20 Global Super League 01.08.2026

T20i

GAW
GAW

(10 ov.) 34/8

SFU
SFU
Guyana Amazon Warriors vs San Francisco Unicorns

T20i, T20 Global Super League

GAWGuyana Amazon Warriors

SFUSan Francisco Unicorns

(13 ov.) 104/4