Squads Guyana Amazon Warriors vs San Francisco Unicorns T20i T20 Global Super League 01.08.2026

T20i

GAW
GAW

(10 ov.) 34/8

SFU
SFU

Playing

GAW
GAW
SFU
SFU
First TeamSecond Team
Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Haris Mohammad

wicket keeper

Peake Oliver

no information yet

Nabi Mohammad

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Immanuel Anirudh

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Stow Callum

no information yet

Bench

GAW
GAW
SFU
SFU
First TeamSecond Team
Palmer Michael

no information yet

Ganesh Saideep

wicket keeper

Paul Keemo

all rounder

Van Lange Johnathan

no information yet