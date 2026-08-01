Squads Guyana Amazon Warriors vs San Francisco Unicorns T20i T20 Global Super League 01.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Robinson Tim
batsman
Charles Johnson
batsman
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Hetmyer Shimron
batsman
Khan Hassan
bowler
Haris Mohammad
wicket keeper
Peake Oliver
no information yet
Nabi Mohammad
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Allen Fabian
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Immanuel Anirudh
no information yet
Pretorius Dwaine
all rounder
Stow Callum
no information yet
Forde Matthew
bowler
Gore Karima
bowler
Tahir Imran
bowler
Siddle Peter
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Palmer Michael
no information yet
Ganesh Saideep
wicket keeper
Paul Keemo
all rounder
Mudassar Ghulam
bowler
Sampson Quentin
batsman
Peters Gideon
bowler
Van Lange Johnathan
no information yet