H2h San Francisco Unicorns vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 31.07.2026

T20iGrand Prairie, TX
SFU
SFU
DES
DES

(14 ov.) 71/5

San Francisco Unicorns vs Desert Vipers

T20i, T20 Global Super League

SFUSan Francisco Unicorns

(13 ov.) 99/2

DESDesert Vipers