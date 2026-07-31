Match details San Francisco Unicorns vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 31.07.2026

T20iGrand Prairie, TX
SFU
SFU
DES
DES

(14 ov.) 71/5

Match Info

Match:T20 Global Super League 2026
Date:Thursday, July 23, 2026 - Saturday, August 01, 2026
Toss:San Francisco Unicorns won the toss and opt to bat
Time:Friday, July 31, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersRobinson Tim, Esterhuizen Connor, Khan Hassan, Peake Oliver, Azam Hammad, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Allen Fabian, Immanuel Anirudh, Stow Callum, Gore Karima, Siddle Peter
BenchGanesh Saideep, Mudassar Ghulam, Peters Gideon

Desert Vipers Squad

PlayersGous Andries, Carter Zachary, Rossouw Rilee, Khan Shadab, Mayers Kyle, Aravind Vritiya, Jacobs Bevon, Pierre Khary, Simmonds Ramon Romario, Pahal Sanjay, Lawes Vitel
BenchJamieson Kyle, Khan Matiullah, Mitchell Daryl, Mukkamalla Saiteja, Smith Nathan, Tanvir Khuzaima Bin

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
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