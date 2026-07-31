Squads San Francisco Unicorns vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 31.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Robinson Tim
batsman
Gous Andries
wicket keeper
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Carter Zachary
no information yet
Khan Hassan
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Peake Oliver
no information yet
Khan Shadab
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Mayers Kyle
all rounder
Aravind Vritiya
wicket keeper
Allen Fabian
all rounder
Jacobs Bevon
no information yet
Immanuel Anirudh
no information yet
Pierre Khary
all rounder
Stow Callum
no information yet
Simmonds Ramon Romario
bowler
Gore Karima
bowler
Pahal Sanjay
all rounder
Siddle Peter
bowler
Lawes Vitel
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ganesh Saideep
wicket keeper
Jamieson Kyle
bowler
Mudassar Ghulam
bowler
Khan Matiullah
bowler
Peters Gideon
bowler
Mitchell Daryl
all rounder