Squads San Francisco Unicorns vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 31.07.2026

T20iGrand Prairie, TX
SFU
SFU
DES
DES

(14 ov.) 71/5

Playing

SFU
SFU
DES
DES
First TeamSecond Team
Gous Andries

wicket keeper

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Carter Zachary

no information yet

Peake Oliver

no information yet

Khan Shadab

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

Aravind Vritiya

wicket keeper

Allen Fabian

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Immanuel Anirudh

no information yet

Pierre Khary

all rounder

Stow Callum

no information yet

Pahal Sanjay

all rounder

Lawes Vitel

no information yet

Bench

SFU
SFU
DES
DES
First TeamSecond Team
Ganesh Saideep

wicket keeper

Mitchell Daryl

all rounder