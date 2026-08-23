H2h India vs Sri Lanka T20i T20 Series India vs Sri Lanka 22.12.2026

T20i

Rajkot

IND
IND
SRI
SRI
India vs Sri Lanka

Test, Test Series Sri Lanka vs. India

INDIndia

SRISri Lanka

Test, Test Series Sri Lanka vs. India

SRISri Lanka

INDIndia

(85 ov.) 300/5

Test, Test Series Sri Lanka vs. India

SRISri Lanka

INDIndia

(73 ov.) 288/2
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