Match details Croatia vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Croatia won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, May 20, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Croatia Squad
|Players
|Bench
|Bosnjak Peter, Carroll Connor, Curavic Andrija, Davidovic Nikola, Hall Damien, Hashmi Rashid, Houghton Sam Ian, Manzoor Saghar, Newton Jared Richard, Pejic Borna, Razmilic Anthony, Separovic Matija, Tilley Oliver
Jersey Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet