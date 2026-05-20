Match details Croatia vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026

T20i

CRO
CRO

171

JER
JER

280

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Croatia won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 20, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Croatia Squad

Players
BenchBosnjak Peter, Carroll Connor, Curavic Andrija, Davidovic Nikola, Hall Damien, Hashmi Rashid, Houghton Sam Ian, Manzoor Saghar, Newton Jared Richard, Pejic Borna, Razmilic Anthony, Separovic Matija, Tilley Oliver

Jersey Squad

Players
BenchBirrell Daniel, Blampied Dominic, Brennan Charlie, Carlyon Harrison, Gouge Patrick Bartholomew, Greenwood Nick, Jenner Jonty, Perchard Charles, Pullman Theo, Richardson George Franklin, Sumerauer Julius, Tribe Zak Mark, van Breda Scott, Ward Benjamin

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet