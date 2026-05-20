Squads Croatia vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026

T20i

CRO
CRO

171

JER
JER

280

Playing

CRO
CRO
JER
JER

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

CRO
CRO
JER
JER
First TeamSecond Team
Bosnjak Peter

wicket keeper

Blampied Dominic

all rounder

Curavic Andrija

no information yet

Davidovic Nikola

all rounder

Carlyon Harrison

all rounder

Hall Damien

no information yet

Hashmi Rashid

no information yet

Houghton Sam Ian

wicket keeper

Perchard Charles

all rounder

Pejic Borna

no information yet

Razmilic Anthony

no information yet

Sumerauer Julius

all rounder

Separovic Matija

no information yet

Tilley Oliver

no information yet

van Breda Scott

no information yet