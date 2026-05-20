Squads Croatia vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bosnjak Peter
wicket keeper
Birrell Daniel
bowler
Carroll Connor
batsman
Blampied Dominic
all rounder
Curavic Andrija
no information yet
Brennan Charlie
batsman
Davidovic Nikola
all rounder
Carlyon Harrison
all rounder
Hall Damien
no information yet
Gouge Patrick Bartholomew
wicket keeper
Hashmi Rashid
no information yet
Greenwood Nick
batsman
Houghton Sam Ian
wicket keeper
Jenner Jonty
batsman
Manzoor Saghar
batsman
Perchard Charles
all rounder
Newton Jared Richard
all rounder
Pullman Theo
bowler
Pejic Borna
no information yet
Razmilic Anthony
no information yet
Sumerauer Julius
all rounder
Separovic Matija
no information yet
Tribe Zak Mark
batsman
Tilley Oliver
no information yet
van Breda Scott
no information yet