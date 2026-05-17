Match details Malta vs Guernsey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026

T20i

MAL
MAL

74

GUE
GUE

78

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 17, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Malta Squad

Players
BenchAjmal Muhammad, Ali Mehboob, Ameer Imran, Das Michael, Dianish Rockey, Khan Zeeshan, Patel Shrijay, Pushparajan Priyan, Qasim Muhammad, Sharjeel Salman, Singh Jaspal, Singh Jaswinder, Soman Ajin, Zahra Flynn

Guernsey Squad

Players
BenchBarker Lucas, Bichard Luke Thomas, Bradley Martin Dale, Bushell Alex, Butler Josh, Clapham Oliver, Damarell Zak, Ferbrache Ben, Forshaw Charlie, Martel Adam, Nightingale Oliver, Nightingale Thomas William, Robinson Edward, Stokes Matthew

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet