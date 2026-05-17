Match details Malta vs Guernsey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, May 17, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Malta Squad
|Players
|Bench
|Ajmal Muhammad, Ali Mehboob, Ameer Imran, Das Michael, Dianish Rockey, Khan Zeeshan, Patel Shrijay, Pushparajan Priyan, Qasim Muhammad, Sharjeel Salman, Singh Jaspal, Singh Jaswinder, Soman Ajin, Zahra Flynn
Guernsey Squad
|Players
|Bench
|Barker Lucas, Bichard Luke Thomas, Bradley Martin Dale, Bushell Alex, Butler Josh, Clapham Oliver, Damarell Zak, Ferbrache Ben, Forshaw Charlie, Martel Adam, Nightingale Oliver, Nightingale Thomas William, Robinson Edward, Stokes Matthew
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet