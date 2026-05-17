Squads Malta vs Guernsey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ajmal Muhammad
all rounder
Barker Lucas
batsman
Ali Mehboob
bowler
Bichard Luke Thomas
bowler
Ameer Imran
batsman
Bradley Martin Dale
all rounder
Das Michael
batsman
Bushell Alex
wicket keeper
Dianish Rockey
wicket keeper
Butler Josh
batsman
Khan Zeeshan
batsman
Clapham Oliver
batsman
Patel Shrijay
wicket keeper
Damarell Zak
wicket keeper
Pushparajan Priyan
batsman
Ferbrache Ben
batsman
Qasim Muhammad
batsman
Forshaw Charlie
all rounder
Sharjeel Salman
no information yet
Martel Adam
all rounder
Singh Jaspal
all rounder
Nightingale Oliver
batsman
Singh Jaswinder
no information yet
Nightingale Thomas William
all rounder
Soman Ajin
all rounder
Robinson Edward
no information yet
Zahra Flynn
no information yet
Stokes Matthew
batsman