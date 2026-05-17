Squads Malta vs Guernsey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026

T20i

MAL
MAL

74

GUE
GUE

78

Playing

MAL
MAL
GUE
GUE

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MAL
MAL
GUE
GUE
First TeamSecond Team
Ajmal Muhammad

all rounder

Bushell Alex

wicket keeper

Dianish Rockey

wicket keeper

Patel Shrijay

wicket keeper

Damarell Zak

wicket keeper

Forshaw Charlie

all rounder

Sharjeel Salman

no information yet

Martel Adam

all rounder

Singh Jaspal

all rounder

Singh Jaswinder

no information yet

Soman Ajin

all rounder

Robinson Edward

no information yet

Zahra Flynn

no information yet