Squads Switzerland vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vinod Arjun
all rounder
Ali Mehboob
bowler
Hussain Izhar
no information yet
Qasim Muhammad
batsman
Stanikzai Malyar
all rounder
Pushparajan Priyan
batsman
Sinh Jai
bowler
Singh Jaspal
all rounder
Diyon Johnson
no information yet
Zahra Flynn
no information yet
Deshan Harsha
no information yet
Ajmal Muhammad
all rounder
Ahmad Hassan
wicket keeper
Das Michael
batsman
Vinod Ashwin
all rounder
Patel Shrijay
wicket keeper
Ahmadzai Musa
bowler
Soman Ajin
all rounder
Sarwari Sheraz
bowler
Ameer Imran
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Gnanasekaram Muralitharan
batsman
Dianish Rockey
wicket keeper
Kumar Nalinambika
all rounder
Khan Zeeshan
batsman
Panguluri Somasankar
batsman
Sharjeel Salman
no information yet
Tiwari Jai
no information yet