Squads Switzerland vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026

T20i

SWI
SWI

145

MAL
MAL

139

Playing

SWI
SWI
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Vinod Arjun

all rounder

Hussain Izhar

no information yet

Stanikzai Malyar

all rounder

Sinh Jai

bowler

Singh Jaspal

all rounder

Diyon Johnson

no information yet

Zahra Flynn

no information yet

Deshan Harsha

no information yet

Ajmal Muhammad

all rounder

Ahmad Hassan

wicket keeper

Vinod Ashwin

all rounder

Patel Shrijay

wicket keeper

Soman Ajin

all rounder

Bench

SWI
SWI
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Dianish Rockey

wicket keeper

Sharjeel Salman

no information yet

Tiwari Jai

no information yet