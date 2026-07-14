H2h Belgium vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026

T20i

BEL
BEL

78

HUN
HUN

77

Belgium vs Hungary

T20i, T20 Continental Cup

BELBelgium

211

HUNHungary

124

T20i, T20 Continental Cup

BELBelgium

233

HUNHungary

222