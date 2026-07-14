Squads Belgium vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sahibzada Walid
no information yet
Ravindran Vinoth
batsman
Mohammad Aziz
all rounder
Zahir Mohammed
batsman
Raza Ali
wicket keeper
Soban Muhammad
batsman
Butt Shaheryar
wicket keeper
Bhaiji Maaz
wicket keeper
Sheikh Sunny
all rounder
Ahmed Kasir
batsman
Malik Khel Omid
wicket keeper
Ainsworth Robert
no information yet
Sajad Ahmadzai Mohammad
bowler
Wahid Kamran
bowler
Saber Zakhil
batsman
Bloomfield Leo
wicket keeper
Ahmadzai Khalid
all rounder
Jacob Amal
bowler
Thapliyal Ravi
bowler
Mohandas Sandeep
bowler
Sefat Shagharai
bowler
Muhammad Saqlain
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmadi Khalid
all rounder
Ainsworth Matthew
no information yet
Niaz Burhan
all rounder
Ghani Muhammad Abbas
batsman
Shah Syed
bowler
Marosy Zoltan Thomas
bowler