Squads Belgium vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026

T20i

BEL
BEL

78

HUN
HUN

77

Playing

BEL
BEL
HUN
HUN
First TeamSecond Team
Sahibzada Walid

no information yet

Mohammad Aziz

all rounder

Raza Ali

wicket keeper

Butt Shaheryar

wicket keeper

Bhaiji Maaz

wicket keeper

Sheikh Sunny

all rounder

Malik Khel Omid

wicket keeper

Ainsworth Robert

no information yet

Bloomfield Leo

wicket keeper

Ahmadzai Khalid

all rounder

Bench

BEL
BEL
HUN
HUN
First TeamSecond Team
Ahmadi Khalid

all rounder

Ainsworth Matthew

no information yet

Niaz Burhan

all rounder

Shah Syed

bowler