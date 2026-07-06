T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jul 08, 2026

09:00 AM

Belgium vs Gibraltar

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 08, 2026

09:00 AM

Romania vs Serbia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 08, 2026

09:00 AM

Denmark vs Estonia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 08, 2026

09:00 AM

Norway vs Hungary

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 09, 2026

09:00 AM

Estonia vs Norway

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 09, 2026

09:00 AM

Denmark vs Turkiye

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 10, 2026

09:00 AM

Romania vs Gibraltar

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 10, 2026

09:00 AM

Belgium vs Serbia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 10, 2026

09:00 AM

Hungary vs Estonia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 10, 2026

09:00 AM

Turkiye vs Norway

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 12, 2026

09:00 AM

Belgium vs Romania

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 12, 2026

09:00 AM

Gibraltar vs Serbia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 12, 2026

09:00 AM

Hungary vs Turkiye

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 12, 2026

09:00 AM

Denmark vs Norway

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 13, 2026

09:00 AM

Denmark vs Hungary

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info

Jul 13, 2026

09:00 AM

Estonia vs Turkiye

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

No info