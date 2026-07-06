T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 08, 2026
09:00 AM
Belgium vs Gibraltar
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 08, 2026
09:00 AM
Romania vs Serbia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 08, 2026
09:00 AM
Denmark vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 08, 2026
09:00 AM
Norway vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 09, 2026
09:00 AM
Estonia vs Norway
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 09, 2026
09:00 AM
Denmark vs Turkiye
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 10, 2026
09:00 AM
Romania vs Gibraltar
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 10, 2026
09:00 AM
Belgium vs Serbia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 10, 2026
09:00 AM
Hungary vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 10, 2026
09:00 AM
Turkiye vs Norway
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 12, 2026
09:00 AM
Belgium vs Romania
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 12, 2026
09:00 AM
Gibraltar vs Serbia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 12, 2026
09:00 AM
Hungary vs Turkiye
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 12, 2026
09:00 AM
Denmark vs Norway
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 13, 2026
09:00 AM
Denmark vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info
Jul 13, 2026
09:00 AM
Estonia vs Turkiye
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
No info