Match details Serbia vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Serbia won the toss and opt to bat
|Time:
|Tuesday, July 14, 2026 08:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Serbia Squad
Estonia Squad
|Players
|Khan Habib, Chauhan Sahil, Amjad Arslan, Masud Bilal, Ali Zeeshan, Panwar Aditya, Aggarwal Harri, Sekaran Rudesh, Shuvo Ashraful, Pattenden Henri, Vislapuu Kalle
|Bench
|Aggarwal Rohan, Gooch Steffan, Paul Aditya Savio
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet