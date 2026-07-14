Match details Serbia vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026

T20i

SER
SER

148

EST
EST

150

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Serbia won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, July 14, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Serbia Squad

PlayersWoods Luka, Pecic Braithyn, Dizija Alexander, Dunbar Leslie Adrian, Kostic Matthew, Pavlovic Mark, Zimonjic Vukasin, Zimonjic Nemanja, Lazic Aleksa, Janicijevic Milan, Nedeljkovic Peter Giles
BenchBurton Wintley, Dugic Bogdan, Shinde Sachin Ganpat, Tosic Slobodan

Estonia Squad

PlayersKhan Habib, Chauhan Sahil, Amjad Arslan, Masud Bilal, Ali Zeeshan, Panwar Aditya, Aggarwal Harri, Sekaran Rudesh, Shuvo Ashraful, Pattenden Henri, Vislapuu Kalle
BenchAggarwal Rohan, Gooch Steffan, Paul Aditya Savio

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet