Squads Serbia vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026

T20i

SER
SER

148

EST
EST

150

Playing

SER
SER
EST
EST
First TeamSecond Team
Woods Luka

no information yet

Khan Habib

all rounder

Pecic Braithyn

wicket keeper

Amjad Arslan

all rounder

Pavlovic Mark

all rounder

Panwar Aditya

all rounder

Aggarwal Harri

no information yet

Sekaran Rudesh

no information yet

Lazic Aleksa

no information yet

Janicijevic Milan

no information yet

Pattenden Henri

no information yet

Bench

SER
SER
EST
EST
First TeamSecond Team
Aggarwal Rohan

no information yet

Gooch Steffan

wicket keeper