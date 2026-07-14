Squads Serbia vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Woods Luka
no information yet
Khan Habib
all rounder
Pecic Braithyn
wicket keeper
Chauhan Sahil
batsman
Dizija Alexander
batsman
Amjad Arslan
all rounder
Dunbar Leslie Adrian
wicket keeper
Masud Bilal
bowler
Kostic Matthew
batsman
Ali Zeeshan
batsman
Pavlovic Mark
all rounder
Panwar Aditya
all rounder
Zimonjic Vukasin
bowler
Aggarwal Harri
no information yet
Zimonjic Nemanja
bowler
Sekaran Rudesh
no information yet
Lazic Aleksa
no information yet
Shuvo Ashraful
bowler
Janicijevic Milan
no information yet
Pattenden Henri
no information yet
Nedeljkovic Peter Giles
bowler
Vislapuu Kalle
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Burton Wintley
batsman
Aggarwal Rohan
no information yet
Dugic Bogdan
bowler
Gooch Steffan
wicket keeper
Shinde Sachin Ganpat
all rounder
Paul Aditya Savio
batsman
Tosic Slobodan
bowler