Squads Czechia vs Greece T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 15.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Riaz
bowler
Afridi Sajid Khan
all rounder
Ahmed Naveed
bowler
Ali Muaaz
all rounder
Ali Rahat
bowler
Ali Raza
no information yet
Bhuiyan Sazib
all rounder
Ashraf Zubair
all rounder
Chaudhary Shubhranshu
bowler
Bogdanos Christodoulos
batsman
Davizi Sabawoon
all rounder
Farhad Abul
bowler
Gasteratos Andreas
all rounder
Grover Sahil
wicket keeper
Katechis Nikolaos
wicket keeper
Singh Divyendra
wicket keeper
Khan Sinan
bowler
Steyn Dylan
batsman
Mehmi Amarpreet Singh
batsman
Tomar Ritik
all rounder
Mohammad Aslam
batsman
Tyagi Neeraj
bowler
Shadab Samader
no information yet
Vandrasi Muralidhara Sai
all rounder
Tahir Muhammad
no information yet
Worndl Martin
batsman
Vasilakis Spyridon
bowler
Match has not started yet