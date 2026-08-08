Squads Czechia vs Greece T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 15.08.2026

T20i

CZE
CZE
GRE
GRE

Playing

CZE
CZE
GRE
GRE
First TeamSecond Team
Ali Muaaz

all rounder

Ali Rahat

bowler

Ali Raza

no information yet

Bhuiyan Sazib

all rounder

Ashraf Zubair

all rounder

Davizi Sabawoon

all rounder

Grover Sahil

wicket keeper

Katechis Nikolaos

wicket keeper

Singh Divyendra

wicket keeper

Tomar Ritik

all rounder

Shadab Samader

no information yet

Tahir Muhammad

no information yet

Bench

CZE
CZE
GRE
GRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet