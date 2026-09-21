Squads Hong Kong, China vs Saudi Arabia T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 11.10.2026

T20i

HKG
HKG
SAU
SAU

Playing

HKG
HKG
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

HKG
HKG
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet