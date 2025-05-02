H2h Malaysia vs Saudi Arabia T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 09.10.2026

T20i

MAL
MAL
SAU
SAU
Malaysia vs Saudi Arabia

T20i, T20 Malaysia Quadrangular Series

SAUSaudi Arabia

MALMalaysia

T20i, T20 Malaysia Quadrangular Series

MALMalaysia

SAUSaudi Arabia

T20i, T20 Malaysia Quadrangular Series

MALMalaysia

SAUSaudi Arabia