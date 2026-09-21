Squads Malaysia vs Saudi Arabia T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 09.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abd malek Muhammad akram
no information yet
Abbas Syed Ali
bowler
Abidin Zain-ul
batsman
Aiman Hafiz Mohammad Haziq
all rounder
Ahmad Ishtiaq
bowler
Aziz Syed
wicket keeper
Ali Abdul Manan
all rounder
Faiz Ahmed
batsman
Cheema Sajid
batsman
Hafizs Ainool
wicket keeper
Hassan Waji Ui
no information yet
Haider Rizwan
no information yet
Khalid Usman
no information yet
Hayat Khizar
all rounder
Khan Faisal
all rounder
Idris Haziq Haiqal Bin
all rounder
Najeeb Usman
batsman
Idrus Syazrul
bowler
Raza Muhammad Ahmad
no information yet
Ridzuan Muhammad Aiman Zaquan Muhammad
all rounder
Sankar Sidharth
wicket keeper
Singh Pavandeep
bowler
Shahzaib
no information yet
Singh Virandeep
all rounder
Shaikh Mohammed Hisham
all rounder
Surendran Sharveen
bowler
Syed Saud
no information yet
Unni Suresh Vijay
bowler
Waheed Abdul
no information yet
Zulkifle Zubaidi
batsman
Wahid Abdul
bowler
Match has not started yet