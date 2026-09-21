Squads Malaysia vs Saudi Arabia T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 09.10.2026

T20i

MAL
MAL
SAU
SAU

Playing

MAL
MAL
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Abd malek Muhammad akram

no information yet

Aziz Syed

wicket keeper

Ali Abdul Manan

all rounder

Faiz Ahmed

batsman

Hafizs Ainool

wicket keeper

Hassan Waji Ui

no information yet

Haider Rizwan

no information yet

Khalid Usman

no information yet

Hayat Khizar

all rounder

Khan Faisal

all rounder

Raza Muhammad Ahmad

no information yet

Sankar Sidharth

wicket keeper

Shahzaib

no information yet

Singh Virandeep

all rounder

Syed Saud

no information yet

Waheed Abdul

no information yet

Bench

MAL
MAL
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet