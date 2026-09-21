Squads Maldives vs Saudi Arabia T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 14.10.2026

T20i

MAL
MAL
SAU
SAU

Playing

MAL
MAL
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MAL
MAL
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet