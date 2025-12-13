H2h Malaysia vs Singapore T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 12.10.2026

T20i

MAL
MAL
SIN
SIN
Malaysia vs Singapore

T20i, T20 SEA Games

MALMalaysia

114

SINSingapore

110

T20i, T20 Asia Pacific Champions Trophy

SINSingapore

MALMalaysia

T20i, T20 Asia Pacific Champions Trophy

SINSingapore

MALMalaysia

Show more matches