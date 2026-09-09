Squads Thailand vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 12.10.2026

T20i

THA
THA
MYA
MYA

Playing

THA
THA
MYA
MYA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

THA
THA
MYA
MYA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet