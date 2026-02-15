H2h South Western Districts vs Lions Test CSA Pro50, Women 28.11.2026

Test

SOU
SOU
LIO
LIO
South Western Districts vs Lions

T20, CSA Pro20, Women

LIOLions

95

SOUSouth Western Districts

94

Test, CSA Pro50, Women

LIOLions

SOUSouth Western Districts

T20, CSA Pro20, Women

LIOLions

109

SOUSouth Western Districts

103
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