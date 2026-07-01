Shpageeza Cricket League
Band-E-Amir Dragons vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
BAD
SPE
Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
AMS
MIS
Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
SPE
Band-E-Amir Dragons vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
BAD
MIS
Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
BAD
Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks
Shpageeza Cricket League
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
AMS
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
MIS
Mis-E-Ainak Knights vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
Khost City Ground, Khost
MIS
SPE
Amo Sharks vs Boost Defenders
Shpageeza Cricket League
AMS
BOO